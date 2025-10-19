СМИ: Найдено еще одно из украденных из Лувра украшений

Еще одно из девяти ювелирных украшений, похищенных из Лувра утром 19 октября, было найдено. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на информированный источник.

Во Франции ограбили Лувр

При этом издание не уточнило, какое именно украшение найдено.

Ранее была найдена поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — супруги Наполеона III.

По данным Le Parisien, в ограблении участвовали четверо злоумышленников. Двое из них были одеты в желтые рабочие жилеты, имитируя строителей, а двое других ожидали их у окна музея на мотороллерах.

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил подробности ограбления Лувра, произошедшего утром 19 октября. По его словам, злоумышленники проникли в музей со стороны набережной Сены, где в тот момент велись ремонтные работы, воспользовавшись для этого строительной автовышкой. Далее через грузовой лифт они попали в галерею Аполлона - зал, где хранятся сокровища французской монархии. На все про все у преступников ушло всего 7 минут, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma\TASS
ТЕГИ:ОграблениеМузейПарижФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры