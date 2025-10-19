СМИ: Найдено еще одно из украденных из Лувра украшений

При этом издание не уточнило, какое именно украшение найдено.

Ранее была найдена поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — супруги Наполеона III.

По данным Le Parisien, в ограблении участвовали четверо злоумышленников. Двое из них были одеты в желтые рабочие жилеты, имитируя строителей, а двое других ожидали их у окна музея на мотороллерах.

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил подробности ограбления Лувра, произошедшего утром 19 октября. По его словам, злоумышленники проникли в музей со стороны набережной Сены, где в тот момент велись ремонтные работы, воспользовавшись для этого строительной автовышкой. Далее через грузовой лифт они попали в галерею Аполлона - зал, где хранятся сокровища французской монархии. На все про все у преступников ушло всего 7 минут, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».