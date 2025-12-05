США захотели усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе

США планируют усилить военное присутствие на западе Тихоокеанского региона. Об этом говорится в стратегии национальной безопасности страны, передает РИА Новости.

«Мы укрепим и усилим наше военное присутствие в западной части Тихого океана», - отмечается в документе.

При этом Вашингтон в наших отношениях с Тайванем и Австралией намерен сохранить «решительную риторику» о повышении расходов на оборону.

Ранее США усилили военное присутствие в Карибском море, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияТайваньСША

