США захотели усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе
5 декабря 202513:15
США планируют усилить военное присутствие на западе Тихоокеанского региона. Об этом говорится в стратегии национальной безопасности страны, передает РИА Новости.
«Мы укрепим и усилим наше военное присутствие в западной части Тихого океана», - отмечается в документе.
При этом Вашингтон в наших отношениях с Тайванем и Австралией намерен сохранить «решительную риторику» о повышении расходов на оборону.
Ранее США усилили военное присутствие в Карибском море, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
