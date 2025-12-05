США захотели усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Россия и Индия намерены согласовать 30-дневный безвизовый режим для тургрупп Ветер снес крышу детской инфекционной больницы в Магадане Кинотеатры объяснили отток зрителей жанровым однообразием В Индии трёхлетний ребёнок стал самым молодым шахматистом с рейтингом FIDE Владислав Лисовец рассказал, что главный цвет 2026 года уже есть 3у всег в гардеробе