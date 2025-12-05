«Это гордость!»: Почему бумажный российский паспорт не исчезнет

Паспорт – это про национальную и государственную самоидентификацию, поэтому я не уверен, что когда-либо стоит отказываться от бумажного паспорта, заявил в беседе с НСН заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Паспорт – это не просто основной документ, который удостоверяет личность, но и национальная гордость, поэтому он должен остаться бумажным, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Бумажные паспорта в РФ надо менять на электронные, где будет содержаться вся информация о человеке - начиная с полного имени и состояния здоровья, заканчивая данными о составе семьи и положенных льготах. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб. По его словам, бумажный паспорт - это уже анахронизм.

Соловьев призвал на подобные заявления реагировать спокойно.

«Есть какие-то вещи, которые важны для человека. Паспорт – это не просто основной документ, который удостоверяет личность, а это ещё и про национальную гордость. Паспорт – это про государственные символы, которые там изображены. Паспорт – это про национальную и государственную самоидентификацию, поэтому я не уверен, что когда-либо стоит отказываться от бумажного паспорта. Паспорт делает человека полноправным гражданином своей страны. Мы недооцениваем эту идеологическую и воспитательную функцию, потом расходы на паспорта не такие большие. Реагировать на такие заявления надо спокойно. Да, много чего уходит в цифру, но надо понимать, что завтра может не быть интернета, не дай бог, произойдет какая-то авария, где будут эти базы данных? Кто тогда будет всех идентифицировать, поэтому бумажный паспорт останется ещё долго», - считает заслуженный юрист России.

Он объяснил почему подобные выступления пугают и кажутся преждевременными.

«Совсем недавно молодых людей, которым исполнилось 18 лет уговаривали передавать данные в Единую биометрическую систему для того, чтобы идентифицировать себя для получения государственных и банковских услуг. Говорили, что это будет добровольная передача данных, которые затем зашифруют. Не прошло и 7 лет, как Минтранс предложил на основе данных Единой биометрической системы штрафовать людей, которые нарушают правила перехода по железнодорожным переездам. Получается, что всех зазывали в эту Единую биометрическую систему, еще и для того, чтобы было удобно штрафовать, поэтому меня такие выступления пугают и кажутся преждевременными. Да, наверное, в дальнейшем всё это будет, но когда всё будет увязано в единую систему, когда будут чёткие, прозрачные, понятные правила игры: как человек это передает, как это всё создается, какие у гражданина есть гарантии сохранности этой информации, как это всё охраняется, на каком оборудовании будет храниться, существуют ли возможности утечки?» - пояснил Соловьев.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала цифровизацию финансовой сферы приоритетом Центробанка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
