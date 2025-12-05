«Есть какие-то вещи, которые важны для человека. Паспорт – это не просто основной документ, который удостоверяет личность, а это ещё и про национальную гордость. Паспорт – это про государственные символы, которые там изображены. Паспорт – это про национальную и государственную самоидентификацию, поэтому я не уверен, что когда-либо стоит отказываться от бумажного паспорта. Паспорт делает человека полноправным гражданином своей страны. Мы недооцениваем эту идеологическую и воспитательную функцию, потом расходы на паспорта не такие большие. Реагировать на такие заявления надо спокойно. Да, много чего уходит в цифру, но надо понимать, что завтра может не быть интернета, не дай бог, произойдет какая-то авария, где будут эти базы данных? Кто тогда будет всех идентифицировать, поэтому бумажный паспорт останется ещё долго», - считает заслуженный юрист России.

Он объяснил почему подобные выступления пугают и кажутся преждевременными.