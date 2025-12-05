Путин и Моди приняли совместное заявление по итогам переговоров
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров в Нью-Дели приняли совместное заявление. Об этом сообщает RT.
В документе, который состоит из 70 пунктов, говорится о сотрудничестве стран в торгово-экономической, транспортной, космической, военно-технической, культурной, научной, туристической и других сферах, а также о ккооперации на Дальнем Востоке РФ и в Арктике.
«Лидеры подтвердили поддержку дальнейшего укрепления особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», - отмечается в заявлении.
Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главный предмет: Вассерман поддержал возвращение «Логики» в школы
- Выберут ОАЭ: Египет рискует потерять российских туристов из-за дорогих виз
- «Это гордость!»: Почему бумажный российский паспорт не исчезнет
- Россия и Индия договорились о продолжении работы над упрощением визового режима
- 17 минут до смерти: Ветеринары «оправдались» за скандал с московским шпицем
- СМИ: Долина предложила поэтапно вернуть покупательнице деньги за квартиру
- Путин и Моди приняли совместное заявление по итогам переговоров
- США захотели усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе
- Путин: Россия помогает в модернизации индийской армии
- Кинотеатры объяснили «трагичный» отток зрителей жанровым однообразием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru