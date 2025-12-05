Путин и Моди приняли совместное заявление по итогам переговоров

В документе, который состоит из 70 пунктов, говорится о сотрудничестве стран в торгово-экономической, транспортной, космической, военно-технической, культурной, научной, туристической и других сферах, а также о ккооперации на Дальнем Востоке РФ и в Арктике.

«Лидеры подтвердили поддержку дальнейшего укрепления особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», - отмечается в заявлении.

Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».