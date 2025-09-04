СМИ сообщили об ограблении музея фарфора во Франции на 9,5 млн евро
4 сентября 202513:05
Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше в коммуне Лимож во Франции ограбили, похитив экспонаты на 9,5 млн евро. Об этом пишет Paris Match, ссылаясь на источники.
О краже стало известно в 03:30 (04:30 мск). Работники музея увидели подозрительные следы на окнах. Украденные предметы принадлежали частному лицу и были представлены на выставке китайского фарфора.
Проводится расследование инцидента. Эксперты продолжают оценивать ущерб.
Ранее из музея восковых фигур в Париже украли скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона, пишет RT.
