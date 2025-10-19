Во Франции ограбили Лувр

Издание «Le Parisien», ссылаясь на предварительные данные расследования, писало, что злоумышленники, скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее «Аполлон».

Известно, что двое мужчин разбили окна и проникли в здание, а их сообщник остался на улице. Согласно информации источника, правонарушители похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и многое другое. При этом газета писала, что самый крупный бриллиант коллекции «Регент», весом более 140 карат, не был украден. Отмечается, что ущерб еще предстоит оценить.

