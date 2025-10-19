Во Франции ограбили Лувр
Во Франции в Париже ограбили один из старейших музеев мира — Лувр. Об этом на своей странице в соцсетях написала французский министр культуры Рашида Дати.
По ее словам, инцидент произошел утром 19 октября, в результате ЧП никто не пострадал. Администрация музея в связи с произошедшим закрыла Лувр для посещения. Отмечается, что в настоящий момент ведутся следственные действия.
Издание «Le Parisien», ссылаясь на предварительные данные расследования, писало, что злоумышленники, скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее «Аполлон».
Известно, что двое мужчин разбили окна и проникли в здание, а их сообщник остался на улице. Согласно информации источника, правонарушители похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и многое другое. При этом газета писала, что самый крупный бриллиант коллекции «Регент», весом более 140 карат, не был украден. Отмечается, что ущерб еще предстоит оценить.
Ранее дочь российской актрисы Валентины Талызиной и художника Леонида Непомнящего Ксения Хаирова заявила, что звучащие в ее адрес обвинения в присвоении картин отца являются клеветой, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
