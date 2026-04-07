От наводнений в Дагестане пострадали более 6200 человек

Свыше 6 тысяч человек пострадали от наводнений в Дагестане. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в эфире канала НТВ.

«У нас всего пострадало от наводнения и стихии больше 6200 человек», - поделился руководитель республики.

Кроме того, пострадало примерно такое же количество домовладений, частных участков, хозяйственных объектов.

По словам Меликова, в Дагестане развернули 55 пунктов временного размещения. В них находятся более 700 человек.

Между тем заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов рассказал НСН, что на изучение и анализ подобных чрезвычайных ситуаций, как масштабные паводки в Дагестане, потребуется от года.

