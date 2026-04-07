От наводнений в Дагестане пострадали более 6200 человек
Свыше 6 тысяч человек пострадали от наводнений в Дагестане. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в эфире канала НТВ.
«У нас всего пострадало от наводнения и стихии больше 6200 человек», - поделился руководитель республики.
Кроме того, пострадало примерно такое же количество домовладений, частных участков, хозяйственных объектов.
По словам Меликова, в Дагестане развернули 55 пунктов временного размещения. В них находятся более 700 человек.
Между тем заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов рассказал НСН, что на изучение и анализ подобных чрезвычайных ситуаций, как масштабные паводки в Дагестане, потребуется от года.
Горячие новости
- Зоолог объяснил, почему разрешат охоту на краснокнижных животных
- В Запорожской области при атаке ВСУ на школу пострадали пять детей
- Стресс и наводнение: Главам каких регионов пророчат отставку
- «Доигрались до убийства!»: В полиции призвали отчислять неадекватных учеников из школы
- Депутат Чаплин: В мае россиян ждет 19 рабочих дней и 12 выходных
- От наводнений в Дагестане пострадали более 6200 человек
- Нужна миллионам: Кому поможет бесплатная вакцина от рака
- «Керосин или жидкость для лака»: Что делать, если укусил клещ
- Белгородский оперштаб прокомментировал слухи об отставке Гладкова
- СМИ: Поместье Оззи Осборна в США выставили на продажу за $17 млн