Глава МЧС заявил о шести погибших при паводке в Дагестане
7 апреля 202618:00
Шесть человек погибли в результате паводков в Дагестане. Как пишет RT, об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава МЧС Александр Куренков.
Он также отметил, что подразделениями ведомства было спасено более 200 человек.
Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, уточнил, что трое из шести погибших - дети.
Ранее Путин поручил своевременно оказывать помощь пострадавшим от паводка в Дагестане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Некуда уходить: Почему бренды не откажутся от рекламы в Telegram
- В России угрозы Трампа уничтожить цивилизацию Ирана сравнили с уличной дракой
- Россиянам назвали самые выгодные страны для летнего отдыха
- Российский Красный Крест развернул в Дагестане мобильные пункты помощи
- Как детские психологические травмы влияют на взрослую жизнь
- Бюджет не потянет: За какую сумму россияне откажутся от водительских прав
- «Человек с низким IQ»: Трамп раскритиковал журналиста Карлсона
- В июле будет дороже: Россиян призвали покупать авиабилеты заранее
- Кто управляет Ираном в случае ранения верховного лидера Хаменеи
- В Германии предрекли провал странам ЕС в вопросе отмены права вето