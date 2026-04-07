Глава МЧС заявил о шести погибших при паводке в Дагестане

Шесть человек погибли в результате паводков в Дагестане. Как пишет RT, об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава МЧС Александр Куренков.

От наводнений в Дагестане пострадали более 6200 человек

Он также отметил, что подразделениями ведомства было спасено более 200 человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, уточнил, что трое из шести погибших - дети.

Ранее Путин поручил своевременно оказывать помощь пострадавшим от паводка в Дагестане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба администрации Махачкалы
