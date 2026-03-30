Гидролог рассказал, как не допустить новый потоп в Дагестане
Экстремальное количество осадков могло быть не единственной причиной затопления Махачкалы и окрестностей, заявил НСН Михаил Болгов.
Кавказским регионам стоит пересмотреть строительные нормы, чтобы не допустить массовых разрушений из-за наводнений, рассказал научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с НСН.
После проливных дождей, обернувшихся разливом горных рек, в Дагестане все еще остаются без электричества 30 районов республики. Движение перекрыто на 16 участках автомобильных дорог. По оценке местных властей, наиболее сложная ситуация в Махачкале, Хасавюрте и части Хасавюртовского района. Об этом сообщает «Российская газета». Болгов объяснил, почему стихия нанесла такой серьезный ущерб.
«Причина этих затоплений — это очень интенсивные дождевые осадки, которые охватили значительную территорию Махачкалы. Рельеф там горный, снег сошел, почва еще влажная, а к этому добавились и осадки. Тяжелые последствия связаны с тем, что, видимо, инфраструктура города не совсем была готова к приему такого большого наводнения. Надо отдавать себе отчет, что городские канализационные сети не рассчитаны на такие редкие события — ливневка не готова к серьезным ливням. Поэтому в Дагестане могли совпасть сразу два фактора: экстремальное количество воды, и тогда практически мало чего зависит от инфраструктуры, либо, конечно, в процессе городской застройки наблюдались разнообразные отклонения от норм», — подчеркнул он.
Болгов добавил, как не допускать подобные трагедии в будущем.
«Весь Кавказ подвержен таким чрезвычайным ситуациям. Они могут произойти везде, вплоть до Черноморского побережья. Мы наблюдаем это раз в 10 лет даже в том районе. Чтобы быть готовым к стихии, необходимо вести постоянную мониторинговую работу, переуточнять строительные нормы, которые мы не хотим пересчитывать, поскольку денег на это нет. Мы часто пользуемся средними показателями 50-летней давности. Но климат изменился, в той же Москве уже в марте +18 градусов. Как с этим жить? Все это не просто требует новых подходов, каких-то вложений, но и пересмотра нормативных документов», — заключил он.
Ранее Болгов предупредил НСН, когда в России наступит пик половодья.
Горячие новости
- Армия России освободила Луговское и Новоосиново
- Удар по своим: К чему приведет запрет оплаты сервисов Apple по телефону
- Песков: Темы новой мобилизации в РФ нет на повестке дня
- Автохлам не виноват: Как очистить двор от брошенных автомобилей
- «Крышесносный» тур: Как безвизовый режим с Индией отразится на ценах
- Три человека пострадали при атаке ВСУ на Алчевский меткомбинат в ЛНР
- Притча о доме и мечте: О чем драма «Космос засыпает» с Эйдельштейном
- Гидролог рассказал, как не допустить новый потоп в Дагестане
- Памфилову переизбрали председателем ЦИК на третий срок
- Глоток свежего воздуха: Чем привлек российского зрителя фильм «Твое сердце будет разбито»