Кавказским регионам стоит пересмотреть строительные нормы, чтобы не допустить массовых разрушений из-за наводнений, рассказал научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с НСН.



После проливных дождей, обернувшихся разливом горных рек, в Дагестане все еще остаются без электричества 30 районов республики. Движение перекрыто на 16 участках автомобильных дорог. По оценке местных властей, наиболее сложная ситуация в Махачкале, Хасавюрте и части Хасавюртовского района. Об этом сообщает «Российская газета». Болгов объяснил, почему стихия нанесла такой серьезный ущерб.