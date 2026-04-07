Стресс и наводнение: Главам каких регионов пророчат отставку
Вячеслав Гладков может покинуть пост губернатора Белгородской области по состоянию здоровья, а к главе Дагестана Сергею Меликова появились вопросы на фоне наводнения в регионе, сказал НСН Евгений Минченко.
Для губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова важен контакт с избирателями, потому он не мог проигнорировать вопросы о замедлении Telegram. Однако высказывания на эту тему вряд ли спровоцировали разговоры об отставке, более вероятно, что глава региона покинет пост по состоянию здоровья, заявил в беседе с НСН президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко.
В России обсуждают смену губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Плановые выборы главы региона запланированы на сентябрь 2026 года, но Гладков может покинуть пост раньше, в том числе по здоровью. Другая возможная причина - ухудшение качества жизни в регионе относительно прежних времен. По данным издания, не исключено, что свои посты также покинут глава приграничной Брянской области Александр Богомаз и глава Дагестана Сергей Меликов. Минченко допустил, что вероятна отставка губернаторов других регионов.
«Что касается Гладкова, думаю, он просто может не выдержать режима, в котором работает. Я Вячеслава лично знаю, понимаю, как он там впахивает, как близко к сердцу это принимает. Думаю, если возникнет тема с отставкой, то связана она будет именно с тем, что у любого, даже самого железного организма все равно есть пределы. Задача Гладкова - поддерживать контакт с избирателями. Думаю, если бы он игнорировал те вопросы, которые возникают у людей, было бы гораздо хуже. Насчет Богомаза не очень понимаю, что там могло бы такое произойти. Он только в прошлом году прошел через выборы. Думаю, нас ожидают отставки в других зонах. Что касается Меликова, у него в последнее время ситуация, наоборот, улучшалась. Мы его из красной зоны рейтинга политической устойчивости губернаторов перевели в желтую. Но дальше возникла эта история с наводнениями, где есть вопросы к эффективности местных властей», - рассказал он.
При этом в оперативном штабе Белгородской области сообщили, что Гладков продолжает работу на посту, подчеркнув, что губернатор, как и все правительство региона, находится на рабочем месте.
По плану в сентябре 2026 года пройдут прямые выборы губернаторов семи регионов: Белгородской, Пензенской, Ульяновской областей, Чечни, Тувы, Мордовии, и Тверской области. В Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии глав регионов будут избирать региональные парламенты, напоминает «Радиоточка НСН».
