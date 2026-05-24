В Роскомнадзоре опровергли блокировку DeepSeek
Нейросеть DeepSeek перестала работать у российских пользователей без использования VPN. Однако Роскомнадзора (РКН) не ограничивал работу сервиса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В РКН подчеркнули, что ведомство не получало решений уполномоченных органов и не вводило никаких ограничений в отношении DeepSeek.
Ранее пользователи начали массово жаловаться на проблемы с доступом к сайту и отправкой сообщений. Число обращений за сутки превысило 21 тысячу.
В конце апреля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что сделанное с помощью ИИ домашнее задание теряет смысл, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
