В Роскомнадзоре опровергли блокировку DeepSeek

Нейросеть DeepSeek перестала работать у российских пользователей без использования VPN. Однако Роскомнадзора (РКН) не ограничивал работу сервиса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В РКН подчеркнули, что ведомство не получало решений уполномоченных органов и не вводило никаких ограничений в отношении DeepSeek.

Ранее пользователи начали массово жаловаться на проблемы с доступом к сайту и отправкой сообщений. Число обращений за сутки превысило 21 тысячу.

