«Нет никаких ограничений»: Атаку на Ил-76 объяснили борьбой элит на Украине
Ракета американской системы Patriot, сбившая Ил-76 с украинскими военнопленными, могла быть запущена с подачи британских советников Киева.
В гибели военнопленных и экипажа российского Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Самолет Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot, сообщил российский президент Владимир Путин.
Он заявил, что это было установлено экспертизой, Москва настаивает на международном расследовании крушения самолета.
После крушения были обнаружены оба черных ящика сбитого ВСУ самолета Ил-76, сообщили экстренные службы.
Состояние речевого и параметрического самописцев удовлетворительное. Они переданы следователям и экспертам для расшифровки записей.
Специалисты получили предварительные данные расшифровки черных ящиков сбитого ранее под Белгородом самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Собеседник агентства уточнил, что на деле «расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление».
Чиновники в США, пожелавшие остаться неизвестными, признались, что самолет Ил-76 с находившимися на борту украинскими военнопленными был уничтожен при помощи зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом сообщило издание The New York Times.
Отмечается, что публичных комментариев со стороны официального Вашингтона касательно причины крушения самолета по-прежнему не последовало.
Издание также указало на отсутствие критики Украины со стороны США за применение системы Patriot для поражения российских самолетов. Более того, американские власти заявили, что подобные «инновации» Киеву «придется принять», чтобы победить в противостоянии с Россией.
Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов раскрыл детали украинского удара по самолету Ил-76. Депутат отметил, что украинская сторона за 15 минут получила предупреждение о взлете самолета с пленными бойцами ВСУ. По его словам, Киев должен был дать команду «воздух стоп» на определенный сектор.
«Вместо этого пошла команда на открытие огня и был сбит самолет с нашим экипажем и с их военнослужащими, которые уже никогда не вернутся домой. То есть, на руках нынешнего киевского режима – кровь их солдат и офицеров. И от этой крови им уже не отмыться никогда», - сказал Картаполов.
Украина обращалась к России с просьбой о возвращении тел военных, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью местному телеканалу.
«Запросы на возвращение тел военнослужащих подаются», - прокомментировал Юсов.
При этом Украина до сих пор официально не признала, что на борту сбитого самолета Ил-76 находились украинские военнопленные. В частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в пятницу, 9 февраля, отрицал присутствие военнопленных соотечественников на Ил-76.
Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов на заседании в Госдуме в связи с крушением самолета Ил-76 заявил, что следом за сбитым самолетом Ил-76 летел еще один.
«Около 11 часов в районе аэропорта города Белгород потерпел крушение самолет Ил-76 ВКС РФ. На борту находились 65 бывших военнослужащих ВСУ, военнопленных, которых везли на обмен. Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 человек военнопленных. Его успели развернуть», - заявил он.
После небольшой паузы в вопросе обмена пленными Россия и Украина совершили обмен - в РФ вернулись 195 военнопленных, столько же украинских военнопленных передали Киеву.
Это самый крупный обмен, отмечают военные эксперты.
Уничтожение российского самолета Ил-76 является результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Киев для сохранения своей власти будет убивать своих военнослужащих и военнопленных. По словам Медведева, для украинских властей «нет никаких ограничителей».
«Ведь на карту поставлено главное – власть и деньги», - сказал он.
24 января борт с 65 украинскими военнопленными потерпел крушение в районе аэропорта Белгорода. Российская сторона заявила, что Ил-76 сбили ВСУ, заведомо зная, что там пленные. Близкие к расследованию источники говорят, что удар был нанесен из комплекса Patriot в окрестностях Харькова.
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