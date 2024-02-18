«Нет никаких ограничений»: Атаку на Ил-76 объяснили борьбой элит на Украине

Собеседник агентства уточнил, что на деле «расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление».



Чиновники в США, пожелавшие остаться неизвестными, признались, что самолет Ил-76 с находившимися на борту украинскими военнопленными был уничтожен при помощи зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом сообщило издание The New York Times.



Отмечается, что публичных комментариев со стороны официального Вашингтона касательно причины крушения самолета по-прежнему не последовало.

Издание также указало на отсутствие критики Украины со стороны США за применение системы Patriot для поражения российских самолетов. Более того, американские власти заявили, что подобные «инновации» Киеву «придется принять», чтобы победить в противостоянии с Россией.