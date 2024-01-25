СК возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 под Белгородом
Следственный комитет квалифицировал крушение самолета Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом как теракт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Во время осмотра места происшествия были найдены фрагменты тел погибших, бортовые самописцы направлены на расшифровку.
Ранее днем Служба безопасности Украины завела уголовное дело после крушения самолета Ил-76. Дело возбуждено по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru