Медведев назвал крушение Ил-76 результатом внутриполитической борьбы в Киеве
Уничтожение российского самолета Ил-76 является результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Киев для сохранения своей власти будет убивать своих военнослужащих и военнопленных. По словам Медведева, для украинских властей «нет никаких ограничителей».
«Ведь на карту поставлено главное – власть и деньги», - сказал он.
Зампред Совбеза подчеркнул, что украинские семьи не дождались из России своих пленных.
Ранее, 24 января, в Белгородской области разбился транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на его борту было более 70 человек, в том числе, 65 пленных украинских военных, которых готовили к обмену, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru