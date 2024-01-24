Медведев назвал крушение Ил-76 результатом внутриполитической борьбы в Киеве

«Ведь на карту поставлено главное – власть и деньги», - сказал он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что украинские семьи не дождались из России своих пленных.

Ранее, 24 января, в Белгородской области разбился транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на его борту было более 70 человек, в том числе, 65 пленных украинских военных, которых готовили к обмену, передает «Радиоточка НСН».

