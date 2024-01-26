Опубликованы кадры с места крушения Ил-76
26 января 202400:33
Следственный комитет России обнародовал кадры с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщает «РЕН ТВ».
Видео, в том числе, снято с высоты птичьего полета. Можно оценить масштаб авиакатастрофы.
Также видно останки погибших людей.
Ранее Госдеп отверг причастность США к катастрофе Ил-76, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru