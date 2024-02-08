Семьям экипажа сбитого под Белгородом Ил-76 вручили Ордена Мужества
Семьи экипажа сбитого под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными украинцами наградили Орденами Мужества, сообщает РИА Новости.
Государственные награды были вручены родственникам членов экипажа на церемонии прощания, которая проходит сегодня, 8 февраля, в Оренбурге.
Ордена вручал лично командующий военно-транспортной авиацией России – генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. После церемонии собравшиеся вышли на траурное шествие.
Самолет Ил-76, перевозивший на обмен украинских военнопленных, был сбит американской системой Patriot 24 января под Белгородом. Следствие установило, что пуск ракеты осуществлялся из села Липцы Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Красноярске мужчине дали 13 лет колонии за госизмену и подготовку диверсии
- Семьям экипажа сбитого под Белгородом Ил-76 вручили Ордена Мужества
- Посол России во Франции объяснил накачивание Западом военных бюджетов
- В России обнаружили крупнейшую популяцию вымирающего астрагала замечательного
- «Союзмолоко»: Россия локализовала все форматы упаковки для продуктов питания
- К 2027 году в России появятся электронные паспорта спортсменов
- Хиллари Клинтон назвала Карлсона «полезным идиотом» из-за интервью с Путиным
- Вильфанд заявил о рекордных для 8 февраля сугробах в Москве
- В России производство вин выросло в январе на 20,4%
- АТОР: Люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30% на лето
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru