Семьям экипажа сбитого под Белгородом Ил-76 вручили Ордена Мужества

Семьи экипажа сбитого под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными украинцами наградили Орденами Мужества, сообщает РИА Новости.

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Государственные награды были вручены родственникам членов экипажа на церемонии прощания, которая проходит сегодня, 8 февраля, в Оренбурге.

Ордена вручал лично командующий военно-транспортной авиацией России – генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. После церемонии собравшиеся вышли на траурное шествие.

Самолет Ил-76, перевозивший на обмен украинских военнопленных, был сбит американской системой Patriot 24 января под Белгородом. Следствие установило, что пуск ракеты осуществлялся из села Липцы Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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