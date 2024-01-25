СБУ завела уголовное дело после крушения самолета Ил-76 под Белгородом

Дело возбуждено по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»). В СБУ уточнили, что сейчас проводится комплекс мероприятий «для выяснения всех обстоятельств падения самолета».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

