СБУ завела уголовное дело после крушения самолета Ил-76 под Белгородом
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело после крушения российского самолета Ил-76 под Белгородом. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на представителей ведомства.
Дело возбуждено по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»). В СБУ уточнили, что сейчас проводится комплекс мероприятий «для выяснения всех обстоятельств падения самолета».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru