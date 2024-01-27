Врать и выгораживать Киев: На Украине обвиняют РФ в гибели военнопленных в Ил-76

Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. На борту находились трое офицеров ВС РФ, шесть членов экипажа и 65 пленных украинских солдат. Все они погибли.

Следственный комитет России в своем Telegram-канале опубликовал кадры посадки украинских пленных на борт военно-транспортного самолета Минобороны РФ Ил-76, позже разбившегося в Белгородской области.

Из видео следует, что подлежащих обмену украинских военнопленных привезли к самолету на шести машинах. Их вывели из транспорта и сопроводили на борт.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов раскрыл детали украинского удара по самолету Ил-76. Депутат отметил, что украинская сторона за 15 минут получила предупреждение о взлете самолета с пленными бойцами ВСУ. По его словам, Киев должен был дать команду «воздух стоп» на определенный сектор.



«Вместо этого пошла команда на открытие огня и был сбит самолет с нашим экипажем и с их военнослужащими, которые уже никогда не вернутся домой. То есть, на руках нынешнего киевского режима – кровь их солдат и офицеров. И от этой крови им уже не отмыться никогда», - сказал Картаполов.