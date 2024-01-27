Врать и выгораживать Киев: На Украине обвиняют РФ в гибели военнопленных в Ил-76

Киев, выпустивший ракету по военно-транспортному самолету Ил-76 с украинскими военнопленными, пытается снять с себя вину за гибель граждан.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 военнослужащих ВСУ из опубликованного списка действительно готовились для обмена, который был сорван после крушения российского самолета ИЛ-76 в Белгородской области, пишет «СТРАНА.ua».

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Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. На борту находились трое офицеров ВС РФ, шесть членов экипажа и 65 пленных украинских солдат. Все они погибли.

Следственный комитет России в своем Telegram-канале опубликовал кадры посадки украинских пленных на борт военно-транспортного самолета Минобороны РФ Ил-76, позже разбившегося в Белгородской области.

Из видео следует, что подлежащих обмену украинских военнопленных привезли к самолету на шести машинах. Их вывели из транспорта и сопроводили на борт.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов раскрыл детали украинского удара по самолету Ил-76. Депутат отметил, что украинская сторона за 15 минут получила предупреждение о взлете самолета с пленными бойцами ВСУ. По его словам, Киев должен был дать команду «воздух стоп» на определенный сектор.

«Вместо этого пошла команда на открытие огня и был сбит самолет с нашим экипажем и с их военнослужащими, которые уже никогда не вернутся домой. То есть, на руках нынешнего киевского режима – кровь их солдат и офицеров. И от этой крови им уже не отмыться никогда», - сказал Картаполов.

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Комментируя перспективы новых обменов после катастрофы Ил-76, Картаполов заявил, что после инцидента под Белгородом с Ил-76 этот процесс под вопросом, но Россия готова сделать все возможное, чтобы вернуть своих военнопленных домой.

«Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но надо наших ребят вытаскивать. Нет другого выхода, будем разговаривать. С учетом всех реалий, с учетом всех событий и пониманием того, с кем мы имеем дело», - подчеркнул депутат.

В Минобороны России подтвердили, что Ил-76 над Белгородской областью сбили ВСУ, нанеся удар из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

Опубликованы кадры с места крушения Ил-76

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ использовали зенитный ракетный комплекс. Радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет. Отмечается, что ЗРК ВСУ был размещен у села Липцы Харьковской области в 15 км от российско-украинской границы.

Сообщается также, что обмен военнопленными, в том числе теми, которые погибли при атаке на российский военный самолет Ил-76, должен был пройти на пропускном пункте «Колотиловка» российско-украинской границе.

Главное управление разведки Минобороны Украины позже подтвердило, что в среду, 24 января, готовился обмен военнопленными.

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При этом украинские СМИ сначала поспешили назвать «заслугой» ВСУ сбитый самолет. При этом, узнав о пленных на борту, они резко сменили риторику.

На заседании Совета безопасности ООН по сбитому над Белгородской областью Ил-76, которое, несмотря на экстренный запрос Москвы, состоялось только 25 января, позицию Киева представила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин. Она попыталась возложить на Россию ответственность за происшествие с Ил-76.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, который представил все собранные Москвой сведения и напомнил, что Киеву было сообщена вся необходимая информация о перевозке пленных. Выступление Гайовишин он назвал «бредовым».

«Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», - заявил он.

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Черные ящики сбитого украинской стороной Ил-76 доставили в столичную спецлабораторию на экспертизу, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что бортовые самописцы находятся в пригодном для расшифровки состоянии.

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами - участниками спецоперации допустил, что Украина сбила Ил-76 по неосторожности, передает «Радиоточка НСН».




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