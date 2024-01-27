Врать и выгораживать Киев: На Украине обвиняют РФ в гибели военнопленных в Ил-76
Киев, выпустивший ракету по военно-транспортному самолету Ил-76 с украинскими военнопленными, пытается снять с себя вину за гибель граждан.
Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 военнослужащих ВСУ из опубликованного списка действительно готовились для обмена, который был сорван после крушения российского самолета ИЛ-76 в Белгородской области, пишет «СТРАНА.ua».
Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. На борту находились трое офицеров ВС РФ, шесть членов экипажа и 65 пленных украинских солдат. Все они погибли.
Следственный комитет России в своем Telegram-канале опубликовал кадры посадки украинских пленных на борт военно-транспортного самолета Минобороны РФ Ил-76, позже разбившегося в Белгородской области.
Из видео следует, что подлежащих обмену украинских военнопленных привезли к самолету на шести машинах. Их вывели из транспорта и сопроводили на борт.
Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов раскрыл детали украинского удара по самолету Ил-76. Депутат отметил, что украинская сторона за 15 минут получила предупреждение о взлете самолета с пленными бойцами ВСУ. По его словам, Киев должен был дать команду «воздух стоп» на определенный сектор.
«Вместо этого пошла команда на открытие огня и был сбит самолет с нашим экипажем и с их военнослужащими, которые уже никогда не вернутся домой. То есть, на руках нынешнего киевского режима – кровь их солдат и офицеров. И от этой крови им уже не отмыться никогда», - сказал Картаполов.
Комментируя перспективы новых обменов после катастрофы Ил-76, Картаполов заявил, что после инцидента под Белгородом с Ил-76 этот процесс под вопросом, но Россия готова сделать все возможное, чтобы вернуть своих военнопленных домой.
«Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но надо наших ребят вытаскивать. Нет другого выхода, будем разговаривать. С учетом всех реалий, с учетом всех событий и пониманием того, с кем мы имеем дело», - подчеркнул депутат.
В Минобороны России подтвердили, что Ил-76 над Белгородской областью сбили ВСУ, нанеся удар из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
По данным российского оборонного ведомства, ВСУ использовали зенитный ракетный комплекс. Радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет. Отмечается, что ЗРК ВСУ был размещен у села Липцы Харьковской области в 15 км от российско-украинской границы.
Сообщается также, что обмен военнопленными, в том числе теми, которые погибли при атаке на российский военный самолет Ил-76, должен был пройти на пропускном пункте «Колотиловка» российско-украинской границе.
Главное управление разведки Минобороны Украины позже подтвердило, что в среду, 24 января, готовился обмен военнопленными.
При этом украинские СМИ сначала поспешили назвать «заслугой» ВСУ сбитый самолет. При этом, узнав о пленных на борту, они резко сменили риторику.
На заседании Совета безопасности ООН по сбитому над Белгородской областью Ил-76, которое, несмотря на экстренный запрос Москвы, состоялось только 25 января, позицию Киева представила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин. Она попыталась возложить на Россию ответственность за происшествие с Ил-76.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, который представил все собранные Москвой сведения и напомнил, что Киеву было сообщена вся необходимая информация о перевозке пленных. Выступление Гайовишин он назвал «бредовым».
«Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», - заявил он.
Черные ящики сбитого украинской стороной Ил-76 доставили в столичную спецлабораторию на экспертизу, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что бортовые самописцы находятся в пригодном для расшифровки состоянии.
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами - участниками спецоперации допустил, что Украина сбила Ил-76 по неосторожности, передает «Радиоточка НСН».
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