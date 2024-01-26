«Параноидальный бред!»: Киев не оправдался перед Совбезом ООН за сбитый Ил-76
Представитель Украины во всем обвинила Россию, но не привела никаких фактов. Москва же напомнила, что Киев заранее получил информацию о маршруте самолета с пленными.
Состоялось заседание Совета безопасности ООН по сбитому над Белгородской областью Ил-76. Москва сразу после трагедии запросила экстренный созыв, но мероприятие перенесли на 25 января.
Позицию Украины на заседании представила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин, которая попыталась возложить на Россию ответственность за происшествие с Ил-76.
«Украину не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных», - заявила она.
При этом она подчеркнула, что военно-транспортные самолеты являются легитимной военной целью, а безопасность пленных должна была обеспечивать российская сторона.
Также дипломат пообещала, что Киев выяснит все обстоятельства дела и будет требовать международного расследования.
От России выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, который представил все собранные Москвой сведения и напомнил, что Киеву было сообщена вся необходимая информация о перевозке пленных. Выступление Гайовишин он назвал «бредовым».
«Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», - заявил он.
Полянский также отметил, что не услышал от украинской стороны никаких фактов, которые бы указывали на то, что Киев непричастен к произошедшему.
«Она утверждает, что мы не обеспечили безопасность. Видимо, мы должны были сбить эту ракету – тогда мы обеспечили бы безопасность», - передает его слова РИА Новости.
Он еще раз подчеркнул, что списки украинских пленных, которых везли на обмен, были опубликованы и переданы Киеву, поэтому отрицать это бессмысленно.
До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Главное управление разведки (ГУР) Украины знало о полете Ил-76 с украинскими пленными, но не заблокировало работу ПВО на его маршруте.
«Украинская сторона была официальная предупреждена и за 15 минут до входа самолета в зону им была передана полная информация, которую они получили и подтвердили ее получение в лице Главного управления разведки ВС Украины», - сообщил он.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также призвал не ориентироваться на заявление украинской военной разведки о том, что Киев не знал о том, кто был на борту Ил-76. Атаку Киева он назвал «чудовищным актом».
«Наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», - заявил он.
Заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты изучают заявления о том, что при поражении российского самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего военнопленных Украины, применялось американское оружие. Она пообещала разобраться в вопросе.
До этого заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не причастны к катастрофе. По его словам, факт крушения воздушного судна на территории России «затрудняет независимую проверку деталей».
Днем 25 января на месте происшествия были найдены фрагменты ракеты, пишет ТАСС. В ближайшее время они будут отправлены на экспертизу.
Сразу после трагедии глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что теперь обмен пленными под вопросом. Позже он сообщил, что Россия будет и дальше договариваться с Киевом об обмене.
«Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но надо наших ребят вытаскивать. Нет другого выхода, будем разговаривать. С учетом всех реалий, с учетом всех событий и пониманием того, с кем мы имеем дело», - подчеркнул депутат.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что уничтожение самолета Ил-76 – это результат внутриполитической борьбы элит в Киеве.
«Война свиней у корыта. Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных», - написал он.
Он также предрек ухудшение положения дел для всех, кто, так или иначе, связан с киевским режимом, представители которого «для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО».
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