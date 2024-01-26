«Параноидальный бред!»: Киев не оправдался перед Совбезом ООН за сбитый Ил-76

Также дипломат пообещала, что Киев выяснит все обстоятельства дела и будет требовать международного расследования.

От России выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, который представил все собранные Москвой сведения и напомнил, что Киеву было сообщена вся необходимая информация о перевозке пленных. Выступление Гайовишин он назвал «бредовым».

«Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», - заявил он.

Полянский также отметил, что не услышал от украинской стороны никаких фактов, которые бы указывали на то, что Киев непричастен к произошедшему.

«Она утверждает, что мы не обеспечили безопасность. Видимо, мы должны были сбить эту ракету – тогда мы обеспечили бы безопасность», - передает его слова РИА Новости.

Он еще раз подчеркнул, что списки украинских пленных, которых везли на обмен, были опубликованы и переданы Киеву, поэтому отрицать это бессмысленно.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Главное управление разведки (ГУР) Украины знало о полете Ил-76 с украинскими пленными, но не заблокировало работу ПВО на его маршруте.

«Украинская сторона была официальная предупреждена и за 15 минут до входа самолета в зону им была передана полная информация, которую они получили и подтвердили ее получение в лице Главного управления разведки ВС Украины», - сообщил он.