Картаполов заявил, что Россия будет договариваться «хоть с чертом» о своих пленных

Депутат отметил, что украинская сторона за 15 минут получила предупреждение о взлете самолета с пленными бойцами ВСУ. По его словам, Киев должен был дать команду «воздух стоп» на определенный сектор.



«Вместо этого пошла команда на открытие огня и был сбит самолет с нашим экипажем и с их военнослужащими, которые уже никогда не вернутся домой. То есть, на руках нынешнего киевского режима – кровь их солдат и офицеров. И от этой крови им уже не отмыться никогда», - сказал Картаполов.

Он также подтвердил, что в этой трагедии необходимо детальное международное разбирательство.

Комментируя перспективы новых обменов после катастрофы Ил-76, Картаполов заявил, что России необходимо сделать все возможное, чтобы вернуть российских военнопленных домой.

«Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но надо наших ребят вытаскивать. Нет другого выхода, будем разговаривать. С учетом всех реалий, с учетом всех событий и пониманием того, с кем мы имеем дело», - подчеркнул депутат.

Накануне в Белгородской области разбился российский транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на его борту было более 70 человек, в том числе, 65 пленных украинских военных, которых готовили к обмену, напоминает RT.

