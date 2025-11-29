В ТЦ в Калифорнии произошла стрельба, ранены два человека
29 ноября 202506:35
Стрельба произошла в торговом центре в Санта-Кларе в американском штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал ABC.
«Внутри торгового центра были обнаружены двое пострадавших, которые были доставлены в местную больницу с огнестрельными ранениями», - отмечает СМИ.
Правоохранители расследуют ЧП. Граждан просят избегать посещения района, гле произошел инцидент.
Ранее в супермаркете в Воронеже мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта с продавцом, пострадала одна женщина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Афипском НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки БПЛА
- Дочь мурманского губернатора Чибиса стала жертвой мошенников
- В ТЦ в Калифорнии произошла стрельба, ранены два человека
- В Таганроге произошло восемь возгораний в результате атаки ВСУ
- СМИ: Ермак заявил, что уходит на фронт
- Приставы начали принудительно взыскивать с Дудя 70 тысяч рублей
- СМИ: ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по Украине
- Почти 26 тысяч человек поступили на бюджет по новой модели высшего образования
- Хоккеист Ковальчук попал в базу данных «Миротворца»
- Орбан назвал переговоры с Путиным в Москве успешными
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru