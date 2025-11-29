В ТЦ в Калифорнии произошла стрельба, ранены два человека

Стрельба произошла в торговом центре в Санта-Кларе в американском штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Внутри торгового центра были обнаружены двое пострадавших, которые были доставлены в местную больницу с огнестрельными ранениями», - отмечает СМИ.

Правоохранители расследуют ЧП. Граждан просят избегать посещения района, гле произошел инцидент.

Ранее в супермаркете в Воронеже мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта с продавцом, пострадала одна женщина.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
