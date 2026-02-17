Пряники в безопасности: Кондитеры не ждут роста цен из-за «дефицита» меда

Юрий Кацнельсон заявил НСН, что в России нет дефицита по каким-либо кондитерским компонентам, в том числе по меду.

В России нет дефицита меда, так что кондитерским изделиям, в состав которых он входит, ничего не угрожает, как и ценам на эти десерты. Об этом НСН рассказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев заявил НСН, что многие пчеловоды сегодня ушли в тень, а российский мед на прилавках можно увидеть крайне редко, так что в 2026 году мед подорожает примерно на 30%. По данным Руспродсоюза, Россия оказалась на пороге дефицита натурального меда. Так, ранние сорта меда-сырья – каштановый и акациевый – уже закончились, а прежде доступные до весны сорта цветочного разнотравья и гречишный мед могут закончиться в феврале. Кацнельсон раскрыл, как это скажется на кондитерских изделиях.

«Это глупость. У нас этого меда девать некуда. Вы же не можете каждый день литр мёда съедать? У нас уже есть неплохой экспорт меда, это целый отдельный сектор. Мед у нас идет немножко в пряники, ну и еще куда-то чуть-чуть. У нас все дорожает, но какого-то особенного роста на кондитерские изделия в связи с этим ждать не стоит. Есть конкуренция. Зайдите в магазин – там завал кондитерских изделий, и они не просто лежат, а хорошо продаются. Значит, у людей есть деньги на это, и, конечно, они не килограмм покупают, а 100 грамм. На хлеб и конфеты всегда есть деньги. Так что никакого дефицита по меду и другим кондитерским компонентам нет и не будет», - рассказал он.

Ранее Кацнельсон заявил НСН, что подорожание популярных батончиков Snickers, Bounty и Twix никак не скажется на покупательской активности.

