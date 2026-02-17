В России нет дефицита меда, так что кондитерским изделиям, в состав которых он входит, ничего не угрожает, как и ценам на эти десерты. Об этом НСН рассказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев заявил НСН, что многие пчеловоды сегодня ушли в тень, а российский мед на прилавках можно увидеть крайне редко, так что в 2026 году мед подорожает примерно на 30%. По данным Руспродсоюза, Россия оказалась на пороге дефицита натурального меда. Так, ранние сорта меда-сырья – каштановый и акациевый – уже закончились, а прежде доступные до весны сорта цветочного разнотравья и гречишный мед могут закончиться в феврале. Кацнельсон раскрыл, как это скажется на кондитерских изделиях.