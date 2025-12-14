Полиция Австралии обнаружила самодельную бомбу после теракта на пляже в Сиднее
В автомобиле, связанном с одним из двух террористов, совершивших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее, было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэнион.
Лэнион уточнил, что в настоящее время на месте работают саперы, операция по обезвреживанию продолжается.
Лэнион также отметил, что в рамках масштабного расследования изучается возможность участия третьего подозреваемого. Он подтвердил осведомленность полиции о сообщениях в социальных сетях, где обсуждается третий преступник, однако пока это не подтверждено. Комиссар подчеркнул, что если третий участник действительно существовал, его обязательно найдут.
По словам Лэниона, инцидент на пляже официально квалифицирован как террористический акт, что предоставляет полиции расширенные полномочия для оперативного расследования и отслеживания всех связей преступников.
Лэнион подчеркнул, что на данный момент известно о двух нападавших: один был убит на месте, второй получил ранения, задержан и находится в больнице в критическом состоянии.
Ранее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс сообщил, что Число погибших при стрельбе на пляже Бондай в Сиднее достигло 12 человек, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
