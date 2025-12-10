Суд 15 декабря перейдет к допросу обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»
Допрос обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холл» начнется 15 декабря во Втором Западном окружном военном суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса, уточнив, что соответствующая стадия разбирательства запланирована на понедельник.
Уголовное дело рассматривается с августа в выездном формате в здании Мосгорсуда. Вскоре после начала слушаний процесс закрыли для публики по ходатайству прокурора, мотивировавшего это необходимостью обеспечить безопасность участников, отмечает RT.
Теракт в концертном комплексе в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие расстреляли посетителей и подожгли зрительный зал. По данным следствия, погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, ранения получили 609 человек. Ущерб оценен примерно в 6 миллиардов рублей.
Перед судом предстали 19 обвиняемых. Тринадцати из них вменяется непосредственное участие в террористическом акте, остальные проходят по эпизодам содействия террористической деятельности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд 15 декабря перейдет к допросу обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»
- ЕС позволит странам временно отказываться от запрета на импорт газа из России
- Сенатор Святенко: Важно воспитывать у молодежи чувство ответственности
- Премьер Бельгии раскритиковал план ЕС по использованию активов РФ для Украины
- «Сниму шляпу»: Диетологи готовы к замене нейросетями
- Финляндия рассматривает создание особой экономической зоны у границы с Россией
- Суд продлил арест фигурантам дела о хищениях при строительстве фортификаций
- В Госдуме уверены в безболезненном переходе на шестичасовой рабочий день
- СМИ: Киев отдаст Донбасс, если Москва пойдет на взаимные уступки
- В России допустили, что Трамп будет давить на Украину санкциями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru