Суд 15 декабря перейдет к допросу обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Допрос обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холл» начнется 15 декабря во Втором Западном окружном военном суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса, уточнив, что соответствующая стадия разбирательства запланирована на понедельник.

Уголовное дело рассматривается с августа в выездном формате в здании Мосгорсуда. Вскоре после начала слушаний процесс закрыли для публики по ходатайству прокурора, мотивировавшего это необходимостью обеспечить безопасность участников, отмечает RT.

РКК выделил на помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» более 1,5 млрд рублей

Теракт в концертном комплексе в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие расстреляли посетителей и подожгли зрительный зал. По данным следствия, погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, ранения получили 609 человек. Ущерб оценен примерно в 6 миллиардов рублей.

Перед судом предстали 19 обвиняемых. Тринадцати из них вменяется непосредственное участие в террористическом акте, остальные проходят по эпизодам содействия террористической деятельности, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Кадр из видео
