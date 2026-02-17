Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с НСН порадовалась за российских фигуристов, занявших призовые места на Олимпиаде-2026 под флагом другой страны, и заявила, что не понимает критики в адрес спортсменов, сменивших российское гражданство.

Представляющий Германию фигурист Николай Володин в паре с Минервой Хазе стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр-2026 в Милане в соревновании спортивных пар. Серебро взяли Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые выступали за Грузию. Между тем, многие обратили внимание на состав участников олимпийского турнира по фигурному катанию – в 8 из 19 пар есть один или сразу два россиянина, представляющих зарубежные страны. Тарасова заявила, что испытывает гордость за российскую школу фигурного катания.