«Это честь!»: Тарасова о медалях «бывших» российских фигуристов на Олимпиаде

Татьяна Тарасова в беседе с НСН назвала абсолютно нормальной практику смены гражданства у спортсменов ради развития карьеры и выступлений.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с НСН порадовалась за российских фигуристов, занявших призовые места на Олимпиаде-2026 под флагом другой страны, и заявила, что не понимает критики в адрес спортсменов, сменивших российское гражданство.

Представляющий Германию фигурист Николай Володин в паре с Минервой Хазе стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр-2026 в Милане в соревновании спортивных пар. Серебро взяли Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые выступали за Грузию. Между тем, многие обратили внимание на состав участников олимпийского турнира по фигурному катанию – в 8 из 19 пар есть один или сразу два россиянина, представляющих зарубежные страны. Тарасова заявила, что испытывает гордость за российскую школу фигурного катания.

«Это делает честь нашей школе фигурного катания, так же как и то, что тренерский корпус всего мира состоит наполовину из русских тренеров. Мы просто знаем этих ребят. Конечно, хорошо, что они прорвались и работают, катаются», - отметила она.

При этом заслуженный тренер СССР поделилась, что испытывает недоумение, когда кто-то критикует российских спортсменов, сменивших гражданство и уехавших выступать за другую страну.

«Я даже не понимаю, что им отвечать. Спортивный путь очень короткий. У нас в стране они были бы десятые и никогда никуда бы не поехали. Почему они не должны развивать свою профессию? Перешли в другую страну, там катаются - так во всем мире делают. Почему у нас так не может быть?», - ответила она.

Ранее Тарасова заявила, что недопуск спортсменов России, выступающих под нейтральным флагом, до церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане, является дискриминацией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
