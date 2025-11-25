Едва ли не каждодневные сообщения российских спецслужб о выявлении подозреваемых в подготовке теракта связано с наличием протестного движения внутри России, которое из-за запрета публичных выступлений перешло к диверсионной борьбе, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании и аресте в Калининграде 17-летнего молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта в одном из православных храмов региона. Утверждается, что задержанный вступил через интернет в переписку с вербовщиком террористической организации и сообщил ему о своей готовности совершить теракт. Он планировал преступление в координации со спецслужбами Украины.

«Общество наэлектризовано, многие находятся в состоянии повышенной агрессии. Есть люди, которые охотно идут на сотрудничество с противником, наносят урон не только морально-политический, но и убивают людей, осуществляют диверсии. Думаю, что не все ячейки противников вскрыты», - полагает Михайлов.