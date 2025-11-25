«Общество наэлектризовано»: Как спецслужбы борются с диверсантами в России
Спецслужбы РФ обладают большими ресурсами по выявлению внутренних диверсантов, но и возможности противника велики, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Едва ли не каждодневные сообщения российских спецслужб о выявлении подозреваемых в подготовке теракта связано с наличием протестного движения внутри России, которое из-за запрета публичных выступлений перешло к диверсионной борьбе, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании и аресте в Калининграде 17-летнего молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта в одном из православных храмов региона. Утверждается, что задержанный вступил через интернет в переписку с вербовщиком террористической организации и сообщил ему о своей готовности совершить теракт. Он планировал преступление в координации со спецслужбами Украины.
«Общество наэлектризовано, многие находятся в состоянии повышенной агрессии. Есть люди, которые охотно идут на сотрудничество с противником, наносят урон не только морально-политический, но и убивают людей, осуществляют диверсии. Думаю, что не все ячейки противников вскрыты», - полагает Михайлов.
Для выявления "внутренних" диверсантов у российских спецслужб имеется большой арсенал ресурсов.
«ФСБ очень активно в этом плане работает, у нее есть для этого ресурсы, в том числе система «Умный город», искусственный интеллект. Где-то бороться с диверсантами помогает квалификация сотрудников правоохранительных органов, где-то - бдительность граждан. Ну и плюс ко всему любая спецслужба работает под противника: добывает информацию из закромов СБУ или Службы военной разведки Украины. Она позволяет вовремя сориентироваться, переориентироваться, выйти на конкретного человека», - рассказал Михайлов.
Тем не менее, по словам главы бюро, возможности противника на территории России все еще велики. Он напомнил информацию СМИ о том, что целью покушения украинских спецслужб в середине ноября на Троекуровском кладбище стал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
«Обратите внимание на события, связанные с Троекуровским кладбищем и Шойгу. Надо представить себе, какой информацией должны обладать террористы, чтобы знать, что конкретное лицо в конкретное время посетит конкретное место. Ведь это очень закрытая персона, охраняемая государством. И тем не менее информация о посещении кладбища каким-то образом оказалась в руках противника. Ее можно было получить только технически, если кто-то слушает, имеет агентуру в окружении. Это очень показательная ситуация, которая характеризует возможности противника на нашей территории», - сказал Михайлов.
Глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин ранее рассказал НСН, что поймать вербовщиков детей для диверсий очень сложно, так как они работают из-за рубежа, пожизненное лишение свободы за это преступление заставит злоумышленников шифроваться тщательнее.
