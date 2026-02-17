Патрушев: Попытки морской блокады России нелегальны
Любые попытки морской блокады России нелегальны. Об этом заявил помощник президента страны, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru.
Он подчеркнул, что такие попытки незаконны с точки зрения международного права, пишет RT.
«Да и понятие "теневого флота", которым представители ЕС размахивают на каждом углу, является юридической фикцией», - заявил Патрушев.
По его словам, Москва на начальном этапе при возникновении напряженных ситуаций будет использовать общепризнанные правовые и политико-дипломатические механизмы. Однако, если не удастся урегулировать ситуацию мирно, «блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот».
Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что государства НАТО задумываются о морской блокаде России.
