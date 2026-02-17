Россиянам объяснили, почему гаджеты не будут дешеветь

Денис Кусков заявил НСН, что помимо периодического дефицита по отдельным компонентам, который влияет на цену гаджетов, производители еще и хотят иметь средства для инвестиций, что тоже сказывается на стоимости.

Тенденция к повышению стоимости гаджетов и чипов для устройств растет во всем мире, и перспектив для снижения цен пока нет. Об этом НСН рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Производители чипов памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — фиксируют рекордные прибыли, пишут «Известия». Так, по данным аналитических агентств, средняя цена реализации (ASP) чипов DRAM (оперативная память) и NAND (флеш-память) в некоторых сегментах подскочила на 50–80% за последние три квартала. Отмечается, что стремительное удорожание компонентов памяти ставит под угрозу прибыли производителей бюджетных смартфонов и гигантов вроде Apple и Nintendo, использующих эти чипы. Кусков призвал покупателей не ждать, что цены пойдут на спад.

«Действительно, время от времени возникает дефицит определенных комплектующих. Это может быть видеокарта, чипы памяти, которые активно используются при искусственном интеллекте (ИИ), в игровых компьютерах. Это может носить не очень кратковременный характер. Пока, по крайней мере, тенденции к снижению стоимости не предвидится. Компании вкладывают достаточно большие суммы инвестиций в R&D (отдел Research and Development. - Прим. НСН), в разработки. Не только в России, но и во всем мире идет тенденция к повышению стоимости гаджетов, смартфонов, ноутбуков. С чипами ситуация тоже не особо конкурентная, что и влияет на возможные колебания в сторону увеличения стоимости», - рассказал он.
«Золотая лихорадка ИИ» ударит по карману покупателей компьютеров и ноутбуков

При этом собеседник НСН уточнил, что бюджетный сегмент не исчезнет совсем, просто станет дороже.

«Для конечного потребителя подорожает, прежде всего, общее оборудование, сам компьютер. Для производителей, с одной стороны, это рост выручки, с другой, возможность вкладывать в дальнейшее развитие большие суммы. Поэтому здесь пока не получается достичь консенсуса по цене, который бы позволял снижать стоимостные характеристики и вкладывать в развитие. Так что бюджетных устройств покупатели не лишатся, просто они будут выше по цене», - подытожил он.

Ранее ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук заявил НСН, что обновление аккумулятора и сброс до заводских настроек могут продлить жизнь личного смартфона и избавить от необходимости покупать новый гаджет по завышенной цене.

ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
