Тенденция к повышению стоимости гаджетов и чипов для устройств растет во всем мире, и перспектив для снижения цен пока нет. Об этом НСН рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Производители чипов памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — фиксируют рекордные прибыли, пишут «Известия». Так, по данным аналитических агентств, средняя цена реализации (ASP) чипов DRAM (оперативная память) и NAND (флеш-память) в некоторых сегментах подскочила на 50–80% за последние три квартала. Отмечается, что стремительное удорожание компонентов памяти ставит под угрозу прибыли производителей бюджетных смартфонов и гигантов вроде Apple и Nintendo, использующих эти чипы. Кусков призвал покупателей не ждать, что цены пойдут на спад.

«Действительно, время от времени возникает дефицит определенных комплектующих. Это может быть видеокарта, чипы памяти, которые активно используются при искусственном интеллекте (ИИ), в игровых компьютерах. Это может носить не очень кратковременный характер. Пока, по крайней мере, тенденции к снижению стоимости не предвидится. Компании вкладывают достаточно большие суммы инвестиций в R&D (отдел Research and Development. - Прим. НСН), в разработки. Не только в России, но и во всем мире идет тенденция к повышению стоимости гаджетов, смартфонов, ноутбуков. С чипами ситуация тоже не особо конкурентная, что и влияет на возможные колебания в сторону увеличения стоимости», - рассказал он.