Двое погибли, трое ранены результате стрельбы в американском Ньюарке

Двое погибли, трое ранены результате массовой стрельбы в американском Ньюарке - крупнейшем городе штата Нью-Джерси. Об этом сообщает New York Post.

Пять человек ранены в результате стрельбы у университета в Вашингтоне

По данным прокуратуры округа Эссекс, жертвами стрельбы стали 21-летняя девушка и 10-летний мальчик. Ранения получили 11-летний подросток и мужчины 19 и 60 лет — их доставили в больницу.

Неизвестный открыл шквальный огонь на Чанселлор-авеню. На месте стрельбы нашли не менее 17 гильз.

Мэр Ньюарка Рас Барака призвал стрелка сдаться добровольно. А прокуратуры округа Эссекс заявила, что любому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту преступника будет выдано вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Ранее пять человек были ранены в результате стрельбы у университета в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПострадавшиеСтрельбаСША

