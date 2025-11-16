Двое погибли, трое ранены результате стрельбы в американском Ньюарке
Двое погибли, трое ранены результате массовой стрельбы в американском Ньюарке - крупнейшем городе штата Нью-Джерси. Об этом сообщает New York Post.
По данным прокуратуры округа Эссекс, жертвами стрельбы стали 21-летняя девушка и 10-летний мальчик. Ранения получили 11-летний подросток и мужчины 19 и 60 лет — их доставили в больницу.
Неизвестный открыл шквальный огонь на Чанселлор-авеню. На месте стрельбы нашли не менее 17 гильз.
Мэр Ньюарка Рас Барака призвал стрелка сдаться добровольно. А прокуратуры округа Эссекс заявила, что любому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту преступника будет выдано вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.
Ранее пять человек были ранены в результате стрельбы у университета в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
