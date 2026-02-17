«Краснодар» объявил о переходе игрока сборной России Вахании
17 февраля 202609:54
Футбольный клуб «Краснодар» приобрел права на игрока «Ростова», защитника сборной России Илью Ваханию. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Отмечается, что контракт Вахании с краснодарским клубом начнет действовать с 16 июня. Оставшуюся часть сезона игрок будет выступать за «Ростов».
Илье Вахании 25 лет, футболист играет в ростовской команде с 2023 года. За сборную России он выступает с 2024-го, на счету игрока семь матчей.
