«Краснодар» объявил о переходе игрока сборной России Вахании

Футбольный клуб «Краснодар» приобрел права на игрока «Ростова», защитника сборной России Илью Ваханию. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Отмечается, что контракт Вахании с краснодарским клубом начнет действовать с 16 июня. Оставшуюся часть сезона игрок будет выступать за «Ростов».

Илье Вахании 25 лет, футболист играет в ростовской команде с 2023 года. За сборную России он выступает с 2024-го, на счету игрока семь матчей.

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
