В Сочи почти 10 часов отражали атаку ВСУ

Сочи подвергся массированной атаке со стороны Украины. Об этом написал в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

По словам градоначальника, дежурные средства ПВО отражали три волны ударов в течение почти 10 часов.

«Зафиксированы падения обломков в нескольких районах, пострадавших нет», - указал Прошунин.

Как подчеркнул мэр, разрушений инфраструктуры в городе нет.

Ранее Минобороны сообщило, что в Краснодарском крае в ночь на 17 февраля уничтожили 18 беспилотников ВСУ.



