В Сочи почти 10 часов отражали атаку ВСУ
17 февраля 202609:37
Сочи подвергся массированной атаке со стороны Украины. Об этом написал в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.
По словам градоначальника, дежурные средства ПВО отражали три волны ударов в течение почти 10 часов.
«Зафиксированы падения обломков в нескольких районах, пострадавших нет», - указал Прошунин.
Как подчеркнул мэр, разрушений инфраструктуры в городе нет.
Ранее Минобороны сообщило, что в Краснодарском крае в ночь на 17 февраля уничтожили 18 беспилотников ВСУ.
