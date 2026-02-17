Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с НСН, комментируя возможность покупок товаров 18+ в интернете по биометрии, выступил против легализации онлайн-продажи алкоголя.

Правительство России предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения возраста при покупке товара 18+ на маркетплейсах. Инициатива обсуждается с онлайн-платформами и другими игроками рынка, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Хамзаев заявил, что в Госдуме в этой связи хотят начать с легализации продажи алкоголя и энергетиков.

«Мы обсуждали в Госдуме вместе с Минцифры систематизацию и ответственность за продажу отдельных видов продукции с маркировкой 18+. Они хотели начать с энергетиков и потом переключиться на алкоголь, то есть пойти по механизму легализации онлайн-продажи алкоголя. Я считаю тактику расширения рынка продажи алкоголя посредством интернета неправильной, с учетом того, что у нас точек продажи алкоголя более чем достаточно. Их наоборот идеально бы сократить. Из-за онлайн-продажи алкоголя мы имеем риски откатиться по отдельным позитивным изменениям на 10 лет назад. Поэтому я считаю, что преждевременно расширять каналы продаж алкоголя, учитывая масштаб контрафакта и в целом потребления алкоголя. В конце концов, что мы предлагаем этим расширением? Никуда не ходи, алкоголь принесем тебе домой?», - рассказал он.