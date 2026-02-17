«Откат на 10 лет»: Хамзаев выступил против онлайн-продажи алкоголя по биометрии

В Госдуме действительно обсуждают продажу онлайн-товаров по биометрии, однако хотят начать с энергетиков и алкоголя, заявил НСН Султан Хамзаев.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с НСН, комментируя возможность покупок товаров 18+ в интернете по биометрии, выступил против легализации онлайн-продажи алкоголя.

Правительство России предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения возраста при покупке товара 18+ на маркетплейсах. Инициатива обсуждается с онлайн-платформами и другими игроками рынка, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Хамзаев заявил, что в Госдуме в этой связи хотят начать с легализации продажи алкоголя и энергетиков.

«Мы обсуждали в Госдуме вместе с Минцифры систематизацию и ответственность за продажу отдельных видов продукции с маркировкой 18+. Они хотели начать с энергетиков и потом переключиться на алкоголь, то есть пойти по механизму легализации онлайн-продажи алкоголя. Я считаю тактику расширения рынка продажи алкоголя посредством интернета неправильной, с учетом того, что у нас точек продажи алкоголя более чем достаточно. Их наоборот идеально бы сократить. Из-за онлайн-продажи алкоголя мы имеем риски откатиться по отдельным позитивным изменениям на 10 лет назад. Поэтому я считаю, что преждевременно расширять каналы продаж алкоголя, учитывая масштаб контрафакта и в целом потребления алкоголя. В конце концов, что мы предлагаем этим расширением? Никуда не ходи, алкоголь принесем тебе домой?», - рассказал он.

Маркетплейсам предложили запретить возврат части товаров после получения

Что касается перспективы введения контроля за доступом к контенту 18+ в интернете, Хамзаев заявил, что сегодня таких инструментов в России нет.

«Таких механизмов контроля сегодня нет. Они это прекрасно понимают. Прежде всего, потому что есть система работающих сервисов VPN. Лучше бы они на другое обратили внимание: у нас во всем московском метро стоят вендинговые автоматы по продаже напитков. И там есть энергетики. Ребенок спокойно подходит, закидывает деньги, покупает и уходит», - указал он.

Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил НСН, что Единая биометрическая система (ЕБС) вполне может использоваться на маркетплейсах для подтверждения возраста. По его словам, российская система — одна из самых передовых в мире, ее нельзя будет обойти при продажах.

ФОТО: РИА Новости
