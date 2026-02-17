Над регионами России сбили еще 27 украинских БПЛА

Почти 30 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией России утром 17 февраля. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны нейтрализовали в период с 07:00 до 09:00 мск, пишет RT.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнули в ведомстве.

Так, по четыре дрона сбили в Крыму и Пермском крае, три - в Краснодарском крае, один - в Белгородской области. Еще 15 БПЛА уничтожили над Черным морем.

Ранее средства ПВО нейтрализовали над территорией России 151 украинский БПЛА.

