Чернышенко: В 2025 году турпоток по России превысил 89 млн поездок
Туристический поток по России в прошлом году составил почти 90 млн поездок. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
«По оперативным данным, в 2025 году по стране совершено более 89 миллионов поездок», - указал зампред правительства.
По словам Чернышенко, рост турпотока стал более сдержанным, чем прогнозировалось. Это связано с ситуацией с загрязнениями нефтепродуктами в Анапе и ограничениями в авиасообщении.
Ранее стало известно о росте турпотока из России в КНДР, за прошлый год число туристических визитов увеличилось с 1 957 до 5 075.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чернышенко: В 2025 году турпоток по России превысил 89 млн поездок
- Пряники в безопасности: Кондитеры не ждут роста цен из-за «дефицита» меда
- В Череповце при взрыве газа в жилом доме погиб человек
- «Это честь!»: Тарасова о медалях «бывших» российских фигуристов на Олимпиаде
- Патрушев: Попытки морской блокады России нелегальны
- «Краснодар» объявил о переходе игрока сборной России Вахании
- В Сочи почти 10 часов отражали атаку ВСУ
- Спецборт с делегацией РФ прибыл в Женеву для переговоров по Украине
- Дроны ВСУ атаковали территорию Пермского края
- Посол Тарабрин заявил о дефиците жилья в Нидерландах из-за санкций против РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru