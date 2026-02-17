Чернышенко: В 2025 году турпоток по России превысил 89 млн поездок

Туристический поток по России в прошлом году составил почти 90 млн поездок. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«По оперативным данным, в 2025 году по стране совершено более 89 миллионов поездок», - указал зампред правительства.

По словам Чернышенко, рост турпотока стал более сдержанным, чем прогнозировалось. Это связано с ситуацией с загрязнениями нефтепродуктами в Анапе и ограничениями в авиасообщении.

Ранее стало известно о росте турпотока из России в КНДР, за прошлый год число туристических визитов увеличилось с 1 957 до 5 075.

