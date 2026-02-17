В Череповце при взрыве газа в жилом доме погиб человек
Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в Череповце, погиб один человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Роман Маслов.
ЧП произошло в одной из квартир в доме на улице Гоголя.
«На место незамедлительно прибыли... спасательные службы. В ликвидации последствий участвовали 11 единиц спецтехники. Открытое горение локализовано и ликвидировано», - рассказал Маслов.
Градоначальник отметил, что в результате взрыва погиб один человек, еще один пострадал, 11 были спасены.
В свою очередь, глава городского центра по защите населения и территории от ЧС Андрей Горчаков уточнил, что взрыв прогремел на втором этаже пятиэтажного дома. Погибший - 92-летний хозяин квартиры, при этом была спасена его 60-летняя дочь.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в станице Крепостной в Краснодарском крае. В результате погибла женщина.
