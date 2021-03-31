Обожжённый «орешек». Почему спецназ штурмовал коттедж 9 часов
Подмосковный посёлок на целый день превратился в поле боя. Эксперты считают, что осторожность силовиков была вполне оправдана.
Во вторник утром сотрудники полиции и ФСБ пришли к проживающему в подмосковном коттеджном поселке Новые Вешки 61-летнему Владимиру Барданову, который подозревался в незаконном обороте оружия. При этом было известно, что мужчина имел и целую коллекцию охотничьих ружей, на которую у него было разрешение.
Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление Мытищинского горсуда о проведении обыска и вошли на территорию участка. Однако в сам дом Барданов их не пустил, открыв из окна огонь из ружья, а затем бросив во двор несколько гранат.
В прошлом Барданов был судим за мошенничество, потом владел ЧОПами и автосервисом, которые были закрыты несколько лет назад. Бывший предприниматель был не бедным человеком: кроме шикарного особняка имел несколько квартир в Москве, целый парк автомобилей и мотоциклов и даже частный зоопарк с тигром, рысью, медведем и крокодилом.
Вскоре в Вешки прибыли бойцы отрядов «Рысь», «Булат» и «Зубр» Росгвардии, а также полицейского «Грома». Силовики воздерживались от активных действий, рассчитывая, что злоумышленник сдастся в ходе переговоров, но безуспешно. Уговорам дочери и других родственников Барданов не внял. Вместо этого он начал снова стрелять и бросать гранаты из окна, ранив спецназовца в ногу. Его доставили в больницу Лобни, жизнь силовика, по сообщению врачей, находится вне опасности.
Вечером штаб операции разрешил использовать термобарические боеприпасы. Выстрел одним из них был произведен в окно коттеджа, после взрыва в доме начался сильный пожар, и стрельба прекратилась. После обожженное тело Барданова нашли на чердаке в сгоревшем коттедже, пожар потушили. Специалисты проведут ДНК-анализ и посмертную психиатрическую экспертизу.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела.
Говоря о причинах столь долгого вооруженного противостояния, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в интервью НСН заявил, что снайперы не смогли ликвидировать стрелка именно потому, что ситуация развивалась в коттедже, – мужчина хорошо укрывался за кирпичными стенами и не попадал силовикам в прицел.
«Я думаю, что он уже обожженный этими делами. Если и не профессионал, то знает свое дело как бандит. Вопросы надо задавать тем людям, которые объявили его в федеральный розыск и до сих пор не могли его найти около Москвы. Вдобавок, я уверен, что РОВД, которое обслуживает эту зону, или участковый тоже совершенно не обращали внимания на эту ситуацию у них в поселке. Держать арсенал такого оружия и не заметить это участковому – сложновато. Но это вопрос не к спецназу», - заключил военный эксперт.
Вдобавок в Вешках довольно плотная застройка, и активное применение такого оружия могло повредить соседние коттеджи. Местных жителей эвакуировали и не пускали в дома до позднего вечера.
«Штурм идет так долго, ведь преступник хорошо вооружен и находится в коттедже, это вам не стеклянное кафе», - отметил Гончаров.
Вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов в интервью радиостанции «Говорит Москва» похвалил действия спецназа.
«Я думаю, что такие долгие переговоры велись и не принималось решение о штурме до последнего, потому что виделся путь выхода из этой ситуации без штурма.<...> И надо учитывать, что все это происходит в населенном пункте, и даже если человек не захватил заложников, возможно случайное попадание в людей из огнестрельного оружия или взрывчатых веществ. До последнего ведутся переговоры, чтобы не доводить до штурма и как можно большую территорию оцепить и вывести оттуда случайных людей», - отметил он.
Пользователи интернета восприняли ситуацию как неспособность силовиков к сложным ситуациям с хорошо вооруженными преступниками. Так, в ряде Telegram-каналов высказывали мнение, что Росгвардии следует улучшить подготовку спецназа, учитывая нестабильную обстановку в стране и четыре миллиона только зарегистрированных в стране ружей.
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