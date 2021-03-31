Обожжённый «орешек». Почему спецназ штурмовал коттедж 9 часов

Во вторник утром сотрудники полиции и ФСБ пришли к проживающему в подмосковном коттеджном поселке Новые Вешки 61-летнему Владимиру Барданову, который подозревался в незаконном обороте оружия. При этом было известно, что мужчина имел и целую коллекцию охотничьих ружей, на которую у него было разрешение.

Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление Мытищинского горсуда о проведении обыска и вошли на территорию участка. Однако в сам дом Барданов их не пустил, открыв из окна огонь из ружья, а затем бросив во двор несколько гранат.

В прошлом Барданов был судим за мошенничество, потом владел ЧОПами и автосервисом, которые были закрыты несколько лет назад. Бывший предприниматель был не бедным человеком: кроме шикарного особняка имел несколько квартир в Москве, целый парк автомобилей и мотоциклов и даже частный зоопарк с тигром, рысью, медведем и крокодилом.

Вскоре в Вешки прибыли бойцы отрядов «Рысь», «Булат» и «Зубр» Росгвардии, а также полицейского «Грома». Силовики воздерживались от активных действий, рассчитывая, что злоумышленник сдастся в ходе переговоров, но безуспешно. Уговорам дочери и других родственников Барданов не внял. Вместо этого он начал снова стрелять и бросать гранаты из окна, ранив спецназовца в ногу. Его доставили в больницу Лобни, жизнь силовика, по сообщению врачей, находится вне опасности.

Вечером штаб операции разрешил использовать термобарические боеприпасы. Выстрел одним из них был произведен в окно коттеджа, после взрыва в доме начался сильный пожар, и стрельба прекратилась. После обожженное тело Барданова нашли на чердаке в сгоревшем коттедже, пожар потушили. Специалисты проведут ДНК-анализ и посмертную психиатрическую экспертизу.