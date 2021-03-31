Стрелку из подмосковного поселка проведут посмертную психологическую экспертизу
Владимиру Барданову, стрелявшему по сотрудникам Росгвардии в подмосковном поселке Вешки около Мытищ, посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, в рамках возбужденного уголовного дела будет организована комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Это поможет выяснить мотивы действий злоумышленника, проверить его психическое состояние.
61-летний мужчина был объявлен в уголовный розыск по подозрению в незаконном хранении оружия. При попытке задержания подозреваемый забаррикадировался в своем коттедже и открыл стрельбу по сотрудникам спецназа. Один из них был ранен.
После продолжительного штурма дом загорелся, пожар удалось потушить. Правоохранители обнаружили тело мужчины в сгоревшем коттедже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru