Стрелку из подмосковного поселка проведут посмертную психологическую экспертизу

Владимиру Барданову, стрелявшему по сотрудникам Росгвардии в подмосковном поселке Вешки около Мытищ, посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в рамках возбужденного уголовного дела будет организована комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Это поможет выяснить мотивы действий злоумышленника, проверить его психическое состояние.

61-летний мужчина был объявлен в уголовный розыск по подозрению в незаконном хранении оружия. При попытке задержания подозреваемый забаррикадировался в своем коттедже и открыл стрельбу по сотрудникам спецназа. Один из них был ранен.

После продолжительного штурма дом загорелся, пожар удалось потушить. Правоохранители обнаружили тело мужчины в сгоревшем коттедже.

