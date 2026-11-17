МВД России объявило в розыск журналистку Катерину Гордееву
Журналистку Катерину Гордееву, признанную в РФ иноагентом, объявили в розыск. Об этом со ссылкой на МВД России сообщает RT.
В базе данных ведомства указано, что Гордеева разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако не уточняется, по какой именно.
В августе в отношении журналистки было возбуждено уголовное дело, её подозревают в публичном распространении фейков о Вооружённых силах РФ.
Ранее в розыск по уголовной статье был объявлен лидер группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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