В базе данных ведомства указано, что Гордеева разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако не уточняется, по какой именно.

В августе в отношении журналистки было возбуждено уголовное дело, её подозревают в публичном распространении фейков о Вооружённых силах РФ.

Ранее в розыск по уголовной статье был объявлен лидер группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

