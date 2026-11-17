«Рога и копыта» уже закрыты: В Госдуме призвали не душить коммерческое образование
Спрос на покупку дипломов о дополнительном образовании и повышении квалификации в стране есть, но предложение сократилось, заявил НСН Олег Смолин.
Наличие спроса на покупку дипломов в России сохраняется, но количество учреждений, которые этим занимаются, пошло на убыль, заявил НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.
Одним из последних в этой сфере стало уголовное дело в отношении владелицы частного учебного центра, которая в 2024–2025 годах сделала 14 аттестатов о прохождении образовательных программ. Как пишут «Известия», за эту работу она взяла 18 тысяч рублей. Контора занималась переаттестацией руководителей, специалистов предприятий и организаций в области промышленной безопасности, однако в действительности курсы не проводились. По решению суда женщина получила 1,5 года ограничения свободы и штраф в 100 тысяч рублей. Смолин считает, что ситуация выправляется.
«Я убежден, что предложение сократилось, потому что очень многие конторы, типа образовательные "Рога и копыта", уже закрыты. Понятно, что продажа дипломов – это такая форма мошенничества. И те, кто этим занимается, должны отвечать по закону. Вместе с тем я противник того, чтобы мы применяли репрессивные меры в отношении всего, что касается сектора негосударственного и сектора дополнительного образования. Пусть люди сами задумаются, о каком качестве образования может идти речь, если дипломы просто продаются за деньги?», – предложил Смолин.
Вместе с тем, депутат Госдумы признался, что понимает тех, кто ищет именно такой способ подтвердить свою квалификацию. Собеседник НСН подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты и те, кто продаёт, и те, кто покупает дипломы.
«Людям определенных профессий требуется свидетельство о повышении квалификации или о переподготовке, но времени на полноценное обучение им жалко. Они идут навстречу тем, кто предлагает получить желаемое просто-напросто в порядке покупки. Вот и получается, что здесь виноваты обе стороны. Но те, кто продают дипломы виноваты больше и государство должно пресекать такие вещи, так как липового образования в стране быть не должно. Нужно определить точки наибольшего риска и с ними разбираться. При этом нельзя просто начать душить весь негосударственный сектор, так как это помешает давать качественное образование тем, кто реально этим занимается», - призвал Смолин.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал НСН, что траектория развития карьеры в России может быть разной, так как возможностей для роста очень много.
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