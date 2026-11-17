Наличие спроса на покупку дипломов в России сохраняется, но количество учреждений, которые этим занимаются, пошло на убыль, заявил НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.

Одним из последних в этой сфере стало уголовное дело в отношении владелицы частного учебного центра, которая в 2024–2025 годах сделала 14 аттестатов о прохождении образовательных программ. Как пишут «Известия», за эту работу она взяла 18 тысяч рублей. Контора занималась переаттестацией руководителей, специалистов предприятий и организаций в области промышленной безопасности, однако в действительности курсы не проводились. По решению суда женщина получила 1,5 года ограничения свободы и штраф в 100 тысяч рублей. Смолин считает, что ситуация выправляется.

«Я убежден, что предложение сократилось, потому что очень многие конторы, типа образовательные "Рога и копыта", уже закрыты. Понятно, что продажа дипломов – это такая форма мошенничества. И те, кто этим занимается, должны отвечать по закону. Вместе с тем я противник того, чтобы мы применяли репрессивные меры в отношении всего, что касается сектора негосударственного и сектора дополнительного образования. Пусть люди сами задумаются, о каком качестве образования может идти речь, если дипломы просто продаются за деньги?», – предложил Смолин.