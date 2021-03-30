Дом в Подмосковье загорелся во время штурма силовиками
В подмосковных Мытищах загорелся коттедж, где по силовикам ведет стрельбу бывший руководитель двух частных охранных предприятий Владимир Барданов, сообщает URA.RU.
Отмечается, что штурм здания не прекращается уже несколько часов. При этом пожарных не подпускают к зданию из соображений безопасности.
Ранее СМИ сообщили, что 61-летний владелец коттеджа взял свою семью в заложники и открыл огонь по правоохранителям. Позже стало известно, что Барданов отпустил членов своей семьи.
Причиной захвата заложников стало уголовное дело в отношении Барданова по статье о незаконном обороте оружия.
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