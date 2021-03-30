Дом в Подмосковье загорелся во время штурма силовиками

Ранее СМИ сообщили, что 61-летний владелец коттеджа взял свою семью в заложники и открыл огонь по правоохранителям. Позже стало известно, что Барданов отпустил членов своей семьи.

Причиной захвата заложников стало уголовное дело в отношении Барданова по статье о незаконном обороте оружия.



