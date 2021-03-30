Ветеран «Альфы» назвал виновных в пятичасовом штурме под Мытищами
Полковник Сергей Гончаров в интервью НСН заявил, что РОВД и участковый не могли не знать, что у них в поселке живет человек, объявленный в федеральный розыск.
Боестолкновение завязалось в подмосковном поселке Новые Вешки у коттеджа, в котором забаррикадировался обстрелявший силовиков мужчина, сообщает ТАСС. Речь идет о Владимире Барданове 1960 года рождения, который является гендиректором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству, его во вторник утром попытались задержать по подозрению о незаконной торговле оружием.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в интервью НСН заявил, что РОВД и участковый не могли не знать, что у них в поселке живет человек, объявленный в федеральный розыск.
«Если верить доступной информации, то преступник по роду своей бывшей деятельности имеет большой склад оружия, что подтверждает его стрельба и гранаты. Я не вспомню за ближайшее время инциденты, чтобы бандиты защищались, бросая такое количество гранат. Потому и штурм идет так долго, ведь преступник хорошо вооружен и находится в коттедже, это вам не стеклянное кафе», - отметил он.
По его словам, снайперы не смогли ликвидировать стрелка именно потому, что ситуация развивалась в коттедже, – он хорошо укрывался за кирпичными стенами и не попадал силовикам в прицел.
«Я думаю, что он уже обожженный этими делами. Если и не профессионал, то знает свое дело как бандит. Вопросы надо задавать тем людям, которые объявили его в федеральный розыск и до сих пор не могли его найти около Москвы. Вдобавок, я уверен, что РОВД, которое обслуживает эту зону, или участковый тоже совершенно не обращали внимания на эту ситуацию у них в поселке. Держать арсенал такого оружия и не заметить это участковому – сложновато. Но это вопрос не к спецназу», - заключил военный эксперт.
Позднее источник РИА Новости сообщил, что при штурме в ногу ранен спецназовец. Между тем, спецоперация продолжается уже пять часов.
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