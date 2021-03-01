«Вырезают семьями!» В Госдуме призвали разрешить оружие для защиты дома

Во Владимирской области задержали подозреваемых в убийстве семьи в поселке Кудьма (Нижегородская область). Накануне в одном из частных домов нашли трупы мальчика пяти лет, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и бабушки 63 лет с признаками насильственной смерти. По данным Следственного комитета, их убил и ограбил рабочий, помогавший по дому.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) к комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что гражданам необходимо дать возможность иметь оружие, чтобы защищать свой дом.

«Американский принцип "мой дом - моя крепость" крайне необходим в условиях российской действительности. Эти случаи повторяются из года в год, когда грабители и убийцы вырезают наших граждан целыми семьями. Наличие оружия, во-первых, даст гражданам возможность себя защитить, а во-вторых, остановит многих преступников, если они будут знать, что можно получить серьезный отпор вплоть до потери жизни. Поэтому мы выступаем за право граждан приобретать оружие хотя бы для хранения дома», - сказал Лебедев.