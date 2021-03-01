«Вырезают семьями!» В Госдуме призвали разрешить оружие для защиты дома
Парламентарии в эфире НСН высказались за расширение права на самооборону после массового убийства в Нижегородской области.
Во Владимирской области задержали подозреваемых в убийстве семьи в поселке Кудьма (Нижегородская область). Накануне в одном из частных домов нашли трупы мальчика пяти лет, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и бабушки 63 лет с признаками насильственной смерти. По данным Следственного комитета, их убил и ограбил рабочий, помогавший по дому.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) к комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что гражданам необходимо дать возможность иметь оружие, чтобы защищать свой дом.
«Американский принцип "мой дом - моя крепость" крайне необходим в условиях российской действительности. Эти случаи повторяются из года в год, когда грабители и убийцы вырезают наших граждан целыми семьями. Наличие оружия, во-первых, даст гражданам возможность себя защитить, а во-вторых, остановит многих преступников, если они будут знать, что можно получить серьезный отпор вплоть до потери жизни. Поэтому мы выступаем за право граждан приобретать оружие хотя бы для хранения дома», - сказал Лебедев.
По его мнению, нормы необходимой самообороны давно требуют пересмотра.
«Те, которые действуют сейчас, остались нам из советского прошлого. Сколько уже случаев было. Самый резонансный, когда девушка в метро защищалась от нападавших. Нанесла им серьезные повреждения, потому что умела себя оборонять. А в итоге получила наказание. Все это необходимо исправлять», - добавил парламентарий.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») в беседе с «Радиоточкой НСН» также высказался за либерализацию законодательства об оружии.
«Каждый имеет право защищать себя и семью, тем более, в своем жилище. В том числе применять оружие на поражение, если в доме посторонний. Законодательство должно предусматривать законное право на использование оружия. Особенно когда есть маленькие дети. Когда мы говорим о пределах необходимой обороны, можно наделить собственников правом использовать оружие на поражение при проникновении в их жилище», - отметил Выборный.
По факту убийства в Кудьме расследуется уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен на допрос к следователям.
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