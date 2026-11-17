Альтернативные варианты законопроектов старается внести каждая фракция, для кого-то важнее оставить свое имя в истории, а не объединить усилия по решению проблемы, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«В этом созыве Госдумы будет не так легко, мы это почувствовали уже, собрав рабочую группу две недели назад. Идет внутрипартийная борьба зачастую вместо того чтобы объединиться в каких-то схожих инициативах. Есть политические игры и нездоровая конкуренция внутри самой Госдумы. Иногда альтернативные варианты законопроектов старается внести каждая фракция, мы предлагаем объединяться, но для кого-то важнее оставить свое имя в истории», - отметила она.