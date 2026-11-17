В Госдуме рассказали, как «Почте России» выжить без продажи алкоголя
Нина Останина заявила НСН, что на почте удобно продавать книги, мелкую продукцию, которую может доставить и почтальон.
Важно проверить, как государственные вливания распределяются внутри самой «Почты России», никаких отчетов нет, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«В «Почте России» все плохо, потому что в свое время наворовали миллиарды чиновники, а о развитии речи и не шло. Мы приняли закон о поддержке «Почты России», теперь ей разрешена продажа различных товаров, зачем продавать алкоголь? Можно продавать книги, мелкую продукцию, которую может доставить и почтальон. Все разрешено продавать, кроме лекарств и алкоголя. Важно проверить, как государственные вливания распределяются внутри самой «Почты России». Никто об этих финансах не отчитывается, поэтому мне трудно сказать, куда уходят средства, а также, почему ни один руководитель не наказан за воровство и коррупцию, и их никто не ищет», - отметила она.
Госдума отказалась от онлайн-продажи российского вина, эксперимент не состоится, законопроект исключен из повестки, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий экспериментальную онлайн-продажу российского вина через сайт «Почты России». Инициатива предполагала запуск пилотного проекта в Москве и Московской области в 2027–2029 годах.
Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Сторонники считают, что легализация онлайн-продаж поможет вывести рынок из тени и расширить возможности российских производителей. Противники опасаются, что новый канал торговли сделает алкоголь более доступным и создаст дополнительные риски, в том числе для несовершеннолетних.
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