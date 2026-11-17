Важно проверить, как государственные вливания распределяются внутри самой «Почты России», никаких отчетов нет, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«В «Почте России» все плохо, потому что в свое время наворовали миллиарды чиновники, а о развитии речи и не шло. Мы приняли закон о поддержке «Почты России», теперь ей разрешена продажа различных товаров, зачем продавать алкоголь? Можно продавать книги, мелкую продукцию, которую может доставить и почтальон. Все разрешено продавать, кроме лекарств и алкоголя. Важно проверить, как государственные вливания распределяются внутри самой «Почты России». Никто об этих финансах не отчитывается, поэтому мне трудно сказать, куда уходят средства, а также, почему ни один руководитель не наказан за воровство и коррупцию, и их никто не ищет», - отметила она.

Госдума отказалась от онлайн-продажи российского вина, эксперимент не состоится, законопроект исключен из повестки, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.