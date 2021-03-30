«Чтобы не пуляли». Профсоюз полиции объяснил вакансию снайпера от МВД

А вот во время прохождения каких-либо митингов или массовых беспорядков в снайперах необходимости нет — «достаточно водометов и других спецсредств», уверен он.

Пашкин также считает, что в размещении подобных вакансий на открытых, а не внутриведомственных ресурсах нет ничего неэтичного. Такое объявление способно, по его мнению, сыграть положительную роль в предотвращении возможной бойни.

«Заодно и люди должны знать. Тот, кто хочет устроить такую бойню, будет знать, что он будет на прицеле и, возможно, это предотвратит нападение», — сказал глава московского профсоюза полиции.

В 2019 году на Headhunter появилась вакансия снайпера от Росгвардии. Однако затем в ведомстве назвали это фейком, а сама вакансия ушла в архив.

