«Чтобы не пуляли». Профсоюз полиции объяснил вакансию снайпера от МВД
Глава московского профсоюза полиции считает, что публичное размещение вакансии может предотвратить возможные преступления на массовых мероприятиях.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, зачем столичному МВД понадобился снайпер. Ранее вакансию полицейского-снайпера на сайте по поиску работу Headhunter разместил Второй специальный полк полиции в Москве. Его нанимают, в частности, для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий.
«Наученные горьким опытом американцев, где в последний раз были расстреляны 10 человек (23 марта неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина в городе Боулдер в американском штате Колорадо, погибли 10 человек — НСН), упреждая возможность появления такой ситуации, МВД приняло решение подстраховаться. Вдруг у нас появится такой же товарищ и начнет пулять по гражданам. Только для таких случаев, когда кто-то начал стрелять по людям в толпе во время спортивных или культурных массовых мероприятий. Снайпер будет сидеть на крыше и смотреть. Они работают не по одному — у каждого свой сектор отсмотра. Если он увидел, что кто-то вытащил пистолет или автомат и начинает палить, он его стразу ликвидирует», — пояснил Пашкин.
А вот во время прохождения каких-либо митингов или массовых беспорядков в снайперах необходимости нет — «достаточно водометов и других спецсредств», уверен он.
Пашкин также считает, что в размещении подобных вакансий на открытых, а не внутриведомственных ресурсах нет ничего неэтичного. Такое объявление способно, по его мнению, сыграть положительную роль в предотвращении возможной бойни.
«Заодно и люди должны знать. Тот, кто хочет устроить такую бойню, будет знать, что он будет на прицеле и, возможно, это предотвратит нападение», — сказал глава московского профсоюза полиции.
В 2019 году на Headhunter появилась вакансия снайпера от Росгвардии. Однако затем в ведомстве назвали это фейком, а сама вакансия ушла в архив.
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