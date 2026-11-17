Он подчеркнул, что позиции, которые отрабатывает Москва, логичны и объяснимы «от и до».

По словам дипломата, идеи, с которыми временами приходится сталкиваться России, как в ходе контактов с оппонентами, так и публикующиеся в СМИ, «отражают, что иллюзии не преодолены в значительной степени».

Рябков добавил, что Россия «не пойдёт на попятную» и «добьётся своих целей либо политическими, либо военными методами».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия желает мира на столетия, поэтому продолжает СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

