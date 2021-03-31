Стало известно о состоянии тела стрелка в Мытищах
Тело мужчины, найденное в доме после пожара в Мытищах, сильно обгорело, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, будет проведена экспертиза ДНК.
Ранее сообщалось, что Владимиру Барданову посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Это поможет выяснить мотивы действий злоумышленника, проверить его психическое состояние.
61-летний мужчина был объявлен в уголовный розыск по подозрению в незаконном хранении оружия. При попытке задержания подозреваемый забаррикадировался в своем коттедже и открыл стрельбу по сотрудникам спецназа. Один из них был ранен.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 277 / сут.
Умерли
98 442+409 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 588 / сут.
- Стало известно о состоянии тела стрелка в Мытищах
- Стрелку из подмосковного поселка проведут посмертную психологическую экспертизу
- Мурашко заявил о том, что вакцинировался от COVID-19
- Россия уступила Словакии в отборочном матче на ЧМ-2022
- Власти Германии будут вакцинировать AstraZeneca только тех, кто старше 60
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru