Стало известно о состоянии тела стрелка в Мытищах

По его словам, будет проведена экспертиза ДНК.

Ранее сообщалось, что Владимиру Барданову посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Это поможет выяснить мотивы действий злоумышленника, проверить его психическое состояние.

61-летний мужчина был объявлен в уголовный розыск по подозрению в незаконном хранении оружия. При попытке задержания подозреваемый забаррикадировался в своем коттедже и открыл стрельбу по сотрудникам спецназа. Один из них был ранен.

