Стало известно о состоянии тела стрелка в Мытищах

Тело мужчины, найденное в доме после пожара в Мытищах, сильно обгорело, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Тело стрелявшего по силовикам в Подмосковье обнаружено в его сгоревшем доме

По его словам, будет проведена экспертиза ДНК.

Ранее сообщалось, что Владимиру Барданову посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Это поможет выяснить мотивы действий злоумышленника, проверить его психическое состояние.

61-летний мужчина был объявлен в уголовный розыск по подозрению в незаконном хранении оружия. При попытке задержания подозреваемый забаррикадировался в своем коттедже и открыл стрельбу по сотрудникам спецназа. Один из них был ранен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеСтрелок
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