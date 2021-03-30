В Росгвардии рассказали о состоянии раненного в перестрелке сотрудника

Сотрудник спецназа, получивший ранение во время штурма коттеджа в подмосковных Вешках, находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление Росгвардии по Московской области.

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По данным Росгвардии, мужчина был доставлен в Центральную районную больницу города Лобни, ему оказали медицинскую помощь в необходимом объеме". Его жизни и здоровью "ничего не угрожает".

Пострадавший росгвардеец будет перенаправлен в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии. Интерфакс со ссылкой на собственный источник передает, что операция по штурму коттеджа, в котором забаррикадировался мужчина с боеприпасами, завершена. Спецслужбы проводили операцию на протяжении пяти часов.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
ТЕГИ:ПодмосковьеРосгвардия
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