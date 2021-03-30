СМИ: Мужчина забаррикадировался в доме в Мытищах и обстрелял силовиков

Вооруженный мужчина забарикадировался в доме в Московской области и открыл стрельбу по силовикам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что ЧП произошло в коттеджном посёлке «Новые Вешки» в Мытищах в рамках спецоперации по задержанию мужчины за незаконный оборот оружия. По его словам в настоящее время посёлок оцеплен.

Ранее в Ленинградской области в СИЗО отправили троих фигурантов дела о незаконном обороте оружия, в том числе депутата Лодейнопольского муниципального района, сообщает РИА ФАН. По версии следствия, они продали жителю региона пистолет и боеприпасы на сумму около 200 тысяч рублей.