Отмечается, что трудовой договор со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Вместе с Галактионовым клуб также покинули старший тренер Олег Лёвин, тренер по физподготовке Кирилл Жинкин, аналитики Владимир Савченко, Андрей Анкудимов и Михаил Полишкис, начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин.

«Локомотив» благодарит Михаила Михайловича и всех специалистов за проделанную работу, за бронзу, за вклад в развитие клуба и футболистов и желает успехов в их дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

Ранее Майкл Каррик покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».