«Локомотив» объявил об увольнении главного тренера Галактионова
Главный тренер ФК «Локомотив» Михаил Галактионов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
Отмечается, что трудовой договор со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Вместе с Галактионовым клуб также покинули старший тренер Олег Лёвин, тренер по физподготовке Кирилл Жинкин, аналитики Владимир Савченко, Андрей Анкудимов и Михаил Полишкис, начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин.
«Локомотив» благодарит Михаила Михайловича и всех специалистов за проделанную работу, за бронзу, за вклад в развитие клуба и футболистов и желает успехов в их дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.
Ранее Майкл Каррик покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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